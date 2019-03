Im Matchboxtheater : Kölsche Bühnentöne ums Zündhölzchen in Hitdorf

Der historische Schwank "Das Zündhölzchen…op Kölsch Et Spönche“ dürfte für viele Lacher sorgen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Hitdorf Fast 180 Jahre ist es her, dass es im kleinen Dorf am Rhein gewaltig zischte und qualmte. Gleich zwei Zündholzfabriken hatten sich in Hitdorf angesiedelt. An diese Zeit erinnert nicht mehr viel. Im Matchboxtheater hat aber ein Stück um diese Zeit nun seine großen Auftritt.

Die Hobby-Theatergruppe der Villa Zündfunke bringt die Idee und das Buch von Karlheinz Lange und Julius Busch auf die Bühne. „Das Zündhölzchen ... op Kölsch Et Spönche“ – eine Telenovela aus dem 19. Jahrhundert, als Dampfmaschinen noch neu und aufregend waren, allerdings auch verpönt. Als sich die Menschen noch in Kneipen austauschten und eine heute simple Idee um ein sich entzündendes Stäbchen aus Holz am Rhein einen riesigen Wirbel verursachte.

Bernhard Selm war es, der die Idee des Streichholzes aus der weiten Welt nach Hitdorf brachte – in diesem Fall aus dem Süden von Deutschland. Das Rezept in seinem Rucksack, bittet er um Mithilfe und stellt die Erfindung vor. Die stößt erst nicht auf Gegenliebe, hinter der Hand allerdings erkennen die Hitdorfer das Potenzial. Die Sache ist klar: Die Formel muss her. Und so gelangen Personen, denen es an nötigem Wissen mangelt, an die hochexplosive Mischung. Ob das gut geht?

Fast so ähnlich hatte es sich damals tatsächlich zugetragen, erzählt Autor Lange. „Plötzlich hatten alle in Hitdorf das Rezept“, verriet er am Abend der Generalprobe lachend. Busch war es, der mit der Idee des Theaterstücks auf ihn zukam. Rund ein Jahr dauerte die Recherche, ehe wenig später das Textbuch fertig war und die Proben fürs Stück begannen. Regie führt zum ersten Mal Brita Brocker. „Es ist schon anders“, sagt sie, sie müsse ja nun hinterm Vorhang stehen. Aber im Großen und Ganzen wirkte die 43-Jährige zufrieden. Klar, für eine Generalprobe gehört es sich, dass sich ein paar Fehlerchen einschleichen. Eine gute Portion kölscher Dialekt ist in dem Stück auch enthalten. Keine Angst: das Beiheft kommt mit Übersetzungen. „Ich finde den Dialekt sehr schön“, bekräftigt Brocker.

Ein paar lokale Schmonzetten haben es auch ins Stück geschafft. Ob die Hitdorfer nicht schon genug mit den Rheindorfern zu kämpfen hätten, fragt sich etwa der Wirt, der den Rhein in Flammen befürchtet.