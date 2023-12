3D-Modell von Leverkusen ist im Internet für jeden abrufbar Leverkusen hat jetzt einen digitalen Zwilling

Was womöglich fantastisch klingt, ist bei der Stadt Leverkusen real geworden: Die Verwaltung ist in der dritten Dimension angekommen. „Das System eröffnet uns viele Chancen mit hohem Mehrwert“, unterstrich Baudezernentin Andrea Deppe bei der Projektvorstellung. Darum geht es: Die präzise Darstellung der Stadtlandschaft ermöglicht es, das gesamte Stadtgebiet per Mausklick direkt auf dem Bildschirm zu erkunden. Digitale 3-D-Technologie ist nicht nur ein faszinierendes visuelles Erlebnis, sondern bietet auch zahlreiche Nutzungsmöglichkeiten für Bürger und Verwaltung. Mit der Einbindung von Raum- und Echtzeitdaten entsteht zugleich ein „digitaler Zwilling“, der wiederum die Grundlage für den Aufbau einer so genannten Smart City bildet.