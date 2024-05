Naturgut in Leverkusen mit neuem Angabot Spielend Lernen auf dem Wasserspielplatz

Eigentlich sagen Eltern ihren Kindern stets, sie sollen sich doch bitte nicht dreckig machen. Doch an der neuen Attraktion auf dem Naturgut Ophoven wird diese Vorgabe nun auf dem Kopf gestellt. Dort, am Wasserspielplatz, können Kids mit dem richtigen Equipment aus Wasserhose und Gummistiefeln jetzt nach Herzenslust matschen. Einen pädagogischen Hintergrund hat die „Hochwasserstation“ am Eingang des Areals natürlich auch.