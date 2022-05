Vorstoß in der BV : Neuer Versuch für einen Wochenmarkt in Hitdorf

Hitdorf In der jüngsten Sitzung der Bezirksvertretung I wurden mehrere Standorte ins Gespräch gebracht.

Der stark wachsende Stadtteil Hitdorf soll einen Wochenmarkt bekommen. Möglicherweise in Form eines Feierabendmarktes. Dies regt die FDP-Ratsfraktion in einem Antrag an. Die Politiker in der Bezirksvertretung I beauftragten die Stadtverwaltung mit einer Prüfung. Es wäre mindestens der fünfte Versuch, ein solches Angebot zu etablieren. Die bisherigen Marktangebote an der Stadthalle oder etwa der Parkstraße waren mangels Käuferfrequenz nach kurzer Zeit gescheitert. Jetzt könne aber ein Wochenmarkt Bestand haben, da Hitdorf viele Bürger hinzugewonnen habe. Bezirksvertreter Uwe Bartels (FDP) schlug als Standorte den Hafenbereich am Kran (nach Umbau) oder den Platz an der Festhalle vor. Karl Schweiger (Bürgerliste) zweifelte am Markterfolg, da heute die Supermärkte auch das Frischeangebot böten, das Wochenmärkte auszeichne. Sollte der Markt am Hafen etabliert werden, so könne die Stadt jetzt noch die nötigen Versorgungsleitungen installieren lassen, meinte Bezirksvertreter Wolfgang Berg (Grüne).