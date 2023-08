Gründungstreffen erfolgt Neuer Verein plant CSD auch in Leverkusen

Was in der Nachbarstadt Köln bereits Tradition hat, soll es künftig auch in Leverkusen geben: Die SPDqueer plant einen Christopher Street Day (CSD) auf dem Vorplatz des Wiesdorfer Rathauses. Einen ungefähren Termin gibt es auch schon: Es soll ein Samstag Anfang Juni 2024 sein. Anders als in Köln soll der CSD nicht als Zug durch die Straßen gehen, sondern als Straßenfest gefeiert werden.