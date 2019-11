Premiere im Chempark : Turbo-Löscher gegen Chemiebrände

Leverkusen Weltpremiere im Chempark: Neuer Turbinen-Löschwagen fängt das Feuer in einem dichten Netz aus Nebel.

So erlebten die Gäste am Donnerstag im Chempark eine Weltpremiere, denn ein solches Löschfahrzeug gibt es in dieser speziellen Ausführung nur in Leverkusen. Die Maßanfertigung für die besonderen Bedürfnisse des Chemparks hat sich der Betreiber Currenta was kosten lassen: 1,6 Millionen Euro kostet das eindrucksvolle Gefährt insgesamt. Chempark-Leiter Lars Friedrich formulierte die Beweggründe für die Anschaffung so: „Die Sicherheit der Menschen im und um den Chempark steht für uns an erster Stelle, und wir haben eine Möglichkeit entdeckt, das Sicherheitsniveau weiter zu erhöhen.“