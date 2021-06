Chirurgie : Neuer Thorax-Spezialist am Klinikum Leverkusen

Leverkusen Das Klinikum Leverkusen erweitert sein chirurgisches Spektrum um eine gesonderte Abteilung für Thorax-Chirurgie mit einem neuen Leiter.

Bükesoy hat nach Medizinstudium und Promotion an der Uludag Universität Bursa in der Türkei als Assistenzarzt in der Thorax- Herz- und Gefäßchirurgie des Lehr- und Forschungskrankenhauses Süreyyapasa in Istanbul gearbeitet. Seit 2006 ist er als Mediziner in Deutschland tätig. Zu seinen Stationen gehören das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, die Lungen-Klinic Großhansdorf und das Florence Nightingale Krankenhaus Düsseldorf-Kaiserswerth. Als Oberarzt in der Thoraxchirurgie war er im Malteser Krankenhaus und Marienhospital in Bonn tätig, bis er als Leitender Oberarzt ans Helios Klinikum in Wuppertal wechselte.