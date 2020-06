Bauausschuss diskutiert : Wie Wiesdorf neuen Schwung erhalten soll

Leverkusen Stadt und Politik wollen Wiesdorf neuen Schwung verleihen. Ein Schwerpunkt neuer Pläne liegt vor allem auf den Grundstücken der ehemaligen Ganser-Brauerei und der inzwischen abgerissenen Bayer-Hochhäuser („Bullenklöster“).

Ungelöst bleiben dagegen die Fragen zu Neubauten am Forum. Erst ab 2023 will sich die Stadt um diese „kulturelle Mitte“ kümmern. Dazu gibt es in der Politik sehr unterschiedliche Vorstellungen. Sollte dort etwa ein Museum entstehen, gerate der Standort Schloss Morsbroich in Gefahr, warnen Ratsvertreter. Klaus Wolf (Grüne) forderte: „Vor jeder Planung müssen wir politisch klären, was wir dort kulturell wollen.“ Anfangs sollten am Forum sollten eine Bücherei und ein Großaquarium entstehen. CDU-Ratsherr Frank Schönberger sagte, mit dieser Veranstaltungsstätte könnte die Stadt Geld verdienen, da sei „Luft nach oben“. Insgesamt müsse aber Wiesdorf „behutsam“ entwickelt werden. Karl Schweiger (Bürgerliste) kritisierte: „Wir machen als Stadt in Wiesdorf nur noch Baustellen auf: Postgelände, City C, Forum.“ Besser wäre es, eins nach dem anderen abzuarbeiten. Uwe Bartels (FDP) bilanzierte: So lange kein Geld für die Verwirklichung von Forum-Projekten da sei, dürfe die Stadt kein Geld für Pläne ausgeben.