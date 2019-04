Vergleichsmiete für Leverkusen : Neuer Mietspiegel hilft im Streitfall

Leverkusen Örtliche Vergleichsmiete wird angepasst. Preise schwanken in Leverkusen zwischen 5,58 bis 9,27 Euro/Quadratmeter.

Unter www.geoportal.leverkusen.de ist eine Wohnlagenkarte zum Mietspiegel abrufbar. Sie wirkt wie ein bunter Flickenteppich und zeigt Zonen mit einfachen, mittleren und guten Wohnlagen (Zonen 1 bis 3). Je nach Zone sind Zuschläge zwischen 0,13 und 0,39 Euro möglich. Die Wohnlagenkarte orientiert sich an den Bodenrichtwerten. Eine klare Zuordnung von Wohnlagen und Stadtteilen ist nicht möglich. So finden sich etwa in Hitdorf alle drei Zonen. Während die Rheinlage gut bewertet wird (Rot, Zone 3) , ist die Lage an der Hitdorfer Straße als einfach (Grün, Zone 1) bezeichnet.