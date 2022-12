Wachwechsel in Opladen Neuer „Burgherr“ über 400.000 Schützen

Den Weg als Berufspendler von Jüchen-Garzweiler nach Leverkusen-Opladen kennt Michael Pfankuch bereits seit 2019. Doch nun wird er „Burgherr“ in dem historischen Gemäuer der Bundesgeschäftsstelle der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften (BHDS). In dem burgähnlichen Domizil wird Pfankuch offiziell ab 1. Januar 2023 als Leiter mit vier weiteren Beschäftigten sozusagen im Hintergrund die Geschicke für 400.000 Schützen in bundesweit 1300 Bruderschaften verwalten. Denn eigentlich gibt es kein Schützenfest nicht nur am Niederrhein, sondern im gesamten Rheinland, bis nach Osnabrück im Norden, bis an die Saar und die Mosel im Süden, bis an den östlichsten „Außenposten“ an der polnischen Grenze ohne die Organisationshilfe durch die Bundesgeschäftsstelle. Keine Orden, keine Auszeichnungen, keine Festabzeichen könnten ohne diese Schnittstelle feierlich verliehen werden. Für das gesamte Ehrenamt der Schützenbruderschaften deutschlandweit ist das „Schlösschen“ in Opladen mehr als nur ein Back-Office.