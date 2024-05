Neuer Landschaftsschutzplan wird ausgelegt Mehr Naturschutzgebiete für Leverkusen

Die Stadt bekommt einen neuen Landschaftsplan. Der noch gültige stammt aus dem Jahr 1987. Er ist ein Planungsinstrument der Gemeinde, das neben Naturschutz und Landschaftspflege auch die Erholungsfunktion des Freiraums für die Bürger schützt. Drei öffentliche Veranstaltungen informieren derzeit über die Ziele eines neuen Landschaftsplans. Interessierte Bürger haben nun Gelegenheit, sich über diesen Entwurf zu informieren. Es besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen und sich anschließend bei einem Infomarkt mit den Fachleuten der Stadtplanung auszutauschen. Die erste Infoveranstaltung startete am Dienstagabend in der Hauptschule im Hederichsfeld in Opladen, weitere zwei sollen folgen