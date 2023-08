So jung wie noch nie Neuer Hahnenkönig in Bürrig

Steffen Huntgeburth ist 26 Jahre alt, von Beruf Heilerziehungspfleger. In seiner Freizeit reist er gerne durch die Welt oder trifft sich mit Freunden. Neben seiner Tätigkeit in der Jugend des JGK Fidelio, betätigt er sich noch in der Messdiener-Arbeit der katholischen Kirche. „Der Hahnekönig freut sich auf ein tolles und aufregendes Jahr und wird mit Stolz den JGK Fidelio anführen“, heißt es in einer Pressemitteilung.