MGV Loreley : Neuer Dirigent war ein „Domspatz“

Achim Hoffmann (44) kommt aus Solingen und übernimmt die Leitung des Schlebuscher Männerchors. . Foto: Ulli Dackweiler

Leverkusen Der MGV Loreley hat sich für Achim Hoffmann als neuen Chorleiter entschieden. Der 44-jährige Solinger bringt viel Erfahrung mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Gabi Knops-Feiler

Nach fast 40 Jahren endet im Dezember die Zusammenarbeit zwischen dem Männergesangverein MGV Loreley und seinem bisherigen musikalischen Leiter Joachim Niemeyer. Der Dirigent hat sich allerdings bereit erklärt, dass er den Chor noch durch das traditionelle Weihnachtskonzert führt und erst danach seinen Ruhestand antritt.

Zwischenzeitlich hat sich die Singgemeinschaft nach einem Nachfolger umgesehen und ist fündig geworden: Achim Hoffmann heißt der Neue. Der Sänger, Stimmbildner und Vizedirigent des Deutz-Chores in Köln konnte sich nach einem Probedirigat gegen seine Mitbewerberin durchsetzen. Er übernimmt den Schlebuscher Chor zum 1. Januar 2020. Darauf hat man sich geeinigt, als der 44-Jährige beim kürzlichen Sommerfest als neuer Leiter offiziell präsentiert wurde und seinen Vertrag unterschrieben hat.

Info Traditionsreicher Chor mit großem Repertoire MGV Loreley Der Schlebuscher Chor wurde 1886 gegründet. Zum Repertoire zählen Chorwerke ebenso wie Musik aus Oper, Operette und Musical, Oldies, Filmmelodien, Pop, Schlager sowie Volkstümliches.

Er habe Respekt vor der Aufgabe, sagte er, und freue sich auf eine langfristige Zusammenarbeit. Der Chor mit vielen beachtlichen Sängern sei in einem sehr guten Zustand und in Zeiten, in denen Männerchöre aussterben, eine große Ausnahme. Hoffmann: „Ich muss mir selbst gratulieren, dass ich einen solch guten Klangkörper übernehmen darf.“

Der Solinger geht davon aus, dass er sein Können beim nächsten Frühjahrskonzert erstmals präsentieren kann. Es sei möglich, sagte Hoffmann, dass er in Zukunft das eine oder andere Solo übernehme. Bisher ist der ausgebildete Sänger und freiberufliche Kirchenmusiker vor allem als Bariton bei geistlichen Konzerten aufgetreten, hat außerdem Ausflüge an die Bühne von Oper, Operette und Musical unternommen. Seine musikalische Ausbildung begann bei den Regensburger Domspatzen. Später studierte er an der Hochschule für Musik in Köln und leitete den Kammerchor „Vocalia“ in Ratingen.

Seine künftigen Aufgaben beschreibt er so: „In allen Männerchören muss man stimmbildnerisch besonders am 1. Tenor arbeiten. Diese Sänger müssen höhere Töne singen und deshalb besonders gut trainiert sein, um den Spagat technisch bewältigen zu können.“

Durch zusätzliche Arbeit an der Vokalfärbung möchte er eine bessere Klanglichkeit erreichen. Zudem plant der neue Dirigent die Sänger anzuleiten, verstärkt aufeinander zu hören. Und den Chor so einzustellen, dass er so viel wie möglich alleine singen kann. „Für die Sänger ist es besser, wenn ihnen nicht jede Silbe in den Mund gelegt wird“, sagt Hoffmann, „für den Dirigenten ist es besser, wenn er nur geringe Impulse geben muss.“