St. Josef Krankenhaus : Neuer Chefarzt für Altersmedizin

Wiesdorf Sascha Wihstutz übernimmt die Geriatrie am St. Josef Krankenhaus.

Wihstutz selbst bekannte, die Altersmedizin sei nur Liebe auf den zweiten Blick gewesen. Nach dem Studium in Berlin zog es den 49-Jährigen, der von sich selbst sagt, er fühle sich wie 30, nach Trier. Dort wurde er Oberarzt, sah sich selbst aber bald schon in einer Sackgasse – eine Veränderung musste her. „Ich hatte immer wieder Angebote“, berichtete er. Zuletzt von einer Klinik in Baden-Württemberg. Doch es passte nicht. „Die Chemie hat nicht gestimmt.“