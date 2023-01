Personalwechsel in Leverkusen Neuer Chef des Klinikums nimmt Arbeit auf

Wachwechsel an der Spitze des Klinikums: Mit Jahresbeginn hat der neue kaufmännische Geschäftsführer André Schumann (44) offiziell seine Arbeit am Klinikum Leverkusen aufgenommen. Sein Vorgänger, Hans-Peter Zimmermann, ist zum 31. Dezember nach fast 30 Jahren Tätigkeit für das Klinikum in den Ruhestand gegangen.