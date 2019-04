Führungswechsel : „Messi“ der Roboter-Chirurgie startet am Klinikum

Leverkusen Führungswechsel im Klinikum: Daniel Porres wird Chef der Urologie. Die Krankenhaus-Spitze richtet sich neu aus.

Der künftige urologische Chefarzt ist kein Unbekannter in Leverkusen. Porres gilt als international renommierter Experte der urologischen Roboter-Chirurgie. 2003 begann er als Arzt im Praktikum, später als Assistenzarzt seine medizinische Laufbahn in der Urologie des Kliniums unter der Leitung des Chefarztes Zumbé. Es folgten Stationen an der Universität in Erlangen-Nürnberg sowie als Oberarzt im „European Robotic Institute“ am St. Antonius Hospital in Gronau, der Hurovia Klinik Hirslanden in Zürich und dem Universitätsklinikum in Aachen. Zuletzt baute Porres eine urologische Operationseinheit für Roboter-Chirurgie am Universitätsklinikum in Köln auf, wo er seit 2015 tätig war. Der 43-jährige Mediziner und Hochschullehrer ist verheiratet, hat zwei Kinder und wohnt in Köln. „Ich freue mich auf die Aufgabe und bin stolz, hier eine Tradition fortsetzen zu können“, sagt Porres.