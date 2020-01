Bebauungsplan : Neubauviertel „Mathildenhof“ – Bürger sind gefragt

Bohofsweg in Steinbüchel: Hier soll eine Kita und Wohnbebauung entstehen. Foto: Ludmilla Hauser

Leverkusen Die Öffentlichkeit soll früh beteiligt werden, das hat der Stadtrat Mitte Dezember zum Bebauungsplan „Mathildenhof östlich Bohofsweg“ beschlossen. Die Stadt setzt das nun um – am Mittwoch, 22. Januar, gibt es eine Bürgerinformation in der Astrid-Lindrgen-Schule.

Hinter der amtlichen Bezeichnung verbirgt sich ein Teil des Grünbereichs zwischen Bohofsweg umd dem Gut Meckhofen. Dort sollen Wohnnutzungen und eine neue achtgruppige Kindertagesstätte realisiert werden. 2018 hatte sich die Politik an der Stelle für eine „Ökologische Referenzsiedlung“ ausgesprochen. „Da haben wir doch endlich den ersten Stein gesetzt“, hatte Klaus Wolf (Grüne) damals betont. Wichtig war den Ratsfraktionen, dass die angrenzende Sportanlage an der Straße „In der Wasserkuhl“ weiterhin ohne Einschränkung von SV Bergfried und Schulen genutzt werden könne. Auf dem Areal sollen Einfamilien- und Doppelhäuser entstehen, zudem ausreichende Parkmöglichkeiten, um den Parkdruck, der in Mathildenhof herrscht, nicht noch zu erhöhen.