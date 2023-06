Leverkusener Initiative kündigt weiteren Protest an A 1-Rastplatz: Deges hält an Steinbüchel fest

Der Rastplatz an der A 1 in Höhe Steinbüchel kommt. Jedenfalls hält die Planungsgesellschaft Deges an dem vor vier Jahren bekannt gemachten Vorhaben fest, den Lkw-Parkplatz mit Toiletten (PWC-Anlage) unterhalb des Fester Wegs zu bauen. Das ist das Ergebnis eines aktuellen Termins in Düsseldorf, an dem die Bürgerinitiative „Lev kontra Raststätte“ teilgenommen hat. „Es ging um den Planungsstand für den Bau des Lkw-Rastplatzes in Leverkusen“, fasst Peter Westmeier, Sprecher der Initiative, zusammen. „Unterstützt wurden wir von unserer Bundestagsabgeordneten Nyke Slawik (Grüne) und unserem Landtagsabgeordneten Rüdiger Scholz (CDU), der uns auch in den vergangenen Jahren zu solchen Terminen begleitet hat.“