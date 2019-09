Gemeinschaftsprojekt : Neue Verkehrsinsel an der Stadtgrenze zu Monheim

Leverkusen Gemeinschaftsprojekt von Leverkusen und Monheim soll Sicherheit für Radler und Fußgänger erhöhen.

(RP) Radfahrer und Fußgänger, die zwischen Hitdorf oder Rheindorf und Monheim am Rhein unterwegs sind, haben künftig eine sichere Möglichkeit, die Langenfelder Straße zu überqueren. Auf der Kreuzung Langenfelder Straße und Voigtslach erleichtert eine Verkehrsinsel den Wechsel über die Fahrbahn. Die Überquerungshilfe unmittelbar an der Stadtgrenze übergaben Oberbürgermeister Uwe Richrath und Monheims Bürgermeister Daniel Zimmermann jetzt den Verkehrsteilnehmern offiziell zur Nutzung.

Die Stadt Monheim am Rhein beteiligt sich mit 25.000 Euro an den Baukosten. „Die Verbindung Schleiderweg-Voigtslach wird von den Bürgerinnen und Bürgern unserer beiden Städte als Teil einer offiziellen Fahrradroute sehr gut angenommen und frequentiert“, erklärte Bürgermeister Daniel Zimmermann. „Deshalb beteiligt sich Monheim gerne an den Baukosten, weil diese attraktive Verbindung direkt an der Stadtgrenze auch für uns sehr wichtig ist“