Europa-Allee in Leverkusen : Neue Verkehrsführung in der Bahnstadt

Neue Verkehrsführung in der Bahnstadt

Europa-Allee in Leverkusen

Leverkusen Die Campusbrücke ist wieder frei passierbar. Die Europa-Allee wird am Dienstag geöffnet. Die Lützenkirchener Straße wird gesperrt.

Ab Montag, 12. Juli, ändert sich die Verkehrsführung in der Neuen Bahnstadt in Opladen. Das geschieht im Vorgriff auf die weiteren geplanten Baumaßnahmen in der Bahnstadt West.