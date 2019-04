Grundschule Am Friedenspark : Neue Sporthalle spart Energie und Kosten ein

Die Sporthalle an der Grundschule am Friedenspark ist fertiggestellt und entspricht den neuesten Anforderungen an Energieeffizienz. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Rheindorf Die Halle verfügt über neue Energiespartechnik. Dadurch erhielt die Stadt einen speziellen Förderkredit.

2018 zogen die Grundschüler der Sternen- und der Löwenzahnschule in Rheindorf zusammen. Damit wurde die neue Schule Am Friedenspark zu einer vierzügigen Einrichtung, die einer weiteren Turnhalle bedurfte. Die im Sommer fertiggestellte Halle verfügt über neue Energiespartechnik. Dadurch erhielt die Stadt einen speziellen Förderkredit.

Zu der energiesparenden Bauweise, die als Voraussetzung gilt, gehört zum Beispiel ein Lüftungssystem, das den Energieaufwand für Wärme stark verringert. Die angesaugte Luft wird in der Halle leicht erwärmt, strömt von dort in die Umkleiden, erwärmt sich dort weiter und wird sodann in einen Wärmeaustauscher geleitet. Dort gibt die warme Luft ihre Wärme an die von außen neu in die Halle strömende Luft ab.