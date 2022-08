Gesellschaft 1926 : Neue Schützen-Königin in Fettehenne

Neue Schützen-Königin in Fettehenne

Steinbüchel Fettehenne hat eine neue Schützenkönigin. Susanne Segendorf-Stach zielte am besten. Ihr Mann Bernd Segendorf wurde Tellkönig.

Nach der Corona-Pause war es für die Schützen in Steinbüchel umso schöner, endlich wieder mal richtig feiern zu können. Die Schützengesellschaft 1926 Fettehenne Bruderschaft St. Johannes Nepomuk ist nicht allzu groß und schätzt die familiäre Atmosohäre beim Schützenfest. Auch das Wetter spielte mit. Und so war Spannung angesagt bei den Schießwettbewerben. Am Ende hatte Susanne Segendorf-Stach die ruhigste Hand. Sie ist die neue Königin. Tellkönig wurde Bernd Segendorf.