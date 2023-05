Neue Schau im Künstlerbunker in Leverkusen-Opladen „Akquise“ – Netzwerken auf Künstlerart

Der Vorstand der AG Leverkusener Künstler sucht: Ausstellungsbesucher, Kunstinteressierte, Künstlerinnen und Künstler sowie Menschen, die sich für die regionale Kunstszene engagieren wollen. Dazu wurde eine Art Annonce aufgesetzt, genau genommen gleich mehrere, im gängigen Zeitungs-Layout. So sieht die Einladungskarte aus zur Ausstellung „Akquise“, mit der der Verein möglichst neue Leute ansprechen will, die frischen Wind in die etablierte Vereinigung bringen.