Neue Kunstschau in Leverkusen wird am Sonntag eröffnet Treppen, Leitern & Co. – Auf- und Abstiege in der Christuskirche

In der Bibel gibt es Geschichten von Treppen und Leitern, beispielsweise die vom Turmbau zu Babel oder Jakobs Traum von der Himmelsleiter. Genauso werden sie als Bilder im alltäglichen Sprachgebrauch benutzt – als Metapher für Auf- und Abstiege des Lebens oder ganz real. Um Stufen im weitesten Sinne geht es auch in der Kunst. Fünf verschiedene Positionen von Leverkusener Künstlern zum Thema „Treppen, Leitern & Co.“ sind ab Sonntag in der evangelischen Christuskirche in Wiesdorf zu sehen.