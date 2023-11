Leverkusener stellen neue Schau „sein und haben“ im Museum Morsbroich zusammen Zehn Kunstlaien erobern das Schloss

Von Rolf Nietzard, ehemals Betriebsratsvorsitzender bei Bayer, war zumindest bekannt, dass er sich zusammen mit Auszubildenden schon mit Kunst auseinandergesetzt hat. Es sollte ja eben nicht die Auswahl aus Kunsthistoriker-Sicht sein, sondern ein Experiment mit Menschen, die sich aus ganz persönlichen Beweggründen für bestimmte Kunst entscheiden. Ähnlich wie das vor zwei Jahren die Mitarbeitenden des Museums für die Präsentation „Das Ensemble schreibt das Stück“ getan haben. Und dabei gab es Überraschendes – auf beiden Seiten. Als Inhaberin des Antalya-Marktes in Manfort wurde Gülüzar Büyrü-Yildirim ausgewählt, doch dann stellte sich heraus, dass die Geschäftsfrau ein Kunststudium in Istanbul absolviert hat. Sie kam mit einem Konzept und zwei Seiten Überlegungen zum Gespräch und suchte in Katalogen und Ordnern nach den passenden Kunstwerken, die ihre Idee von einer friedlichen, naturverbundenen Gesellschaft vermitteln. Auf dem höchsten Berg ihrer Heimat gibt es einen 200-Jahre alten Wünsche-Baum, in den man Schleifen für eigene Wünsche knüpfen kann. Hier können Besucher ihre in eine Kiste legen, flankiert von Bernhard Schulzes Wandinstallation Migof, einer organisch geformten Holzskulptur von Franz Bucher und zwei Blättern von Joseph Beuys.