Frühe Arbeiten und ein Film für Morsbroich sind ab Fretiag in Leverkusen zu sehen Polke und die höheren Wesen

„Der ganze Körper fühlt sich leicht und möchte fliegen“ lautet der Titel des halbstündigen Schwarzweiß-Films, der Sigmar Polke mit einem esoterisch wirkenden Pendel oder bei einem Fußbad mit Schuhen in einem Gurken-Bottich zeigt, und am Ende inszeniert sich der Künstler mit Hilfe von Schnüren nach dem Vorbild von Leonardo Da Vincis berühmter Darstellung des vitruvianischen Menschen. Der Film, den Polke 1969 zusammen mit Christof Kohlhöfer für das Museum Morsbroich produzierte, läuft in der Filmkammer im Dachgeschoss in Schleife und ist Startpunkt der aktuellen Schau „Sigmar Polke. Höhere Wesen befehlen“.