Neue Schau – Eröffnung am Sonntag im Künstlerbunker Opladen Nacht-Leitern, Kreidespuren und ein Rosenbett

Die große Überraschung erwartet die Besucher des Opladener Künstlerbunkers fast am Ende, wenn sie den letzten Raum der Einzelausstellung von Jutta Schmücking betreten haben. Ein erstauntes „Oh“ – angesichts kräftiger Farbigkeit von Blau- und frischen Grüntönen. „Der Blick in die Natur hat mich in diesem Frühjahr so sehr ergriffen“, erläutert die nunmehr 80-jährige Künstlerin, die in der Farbwahl normalerweise ausgesprochene Zurückhaltung übt. Es klingt fast entschuldigend und ist doch ganz ernst gemeint von einer Frau, die sich nie verbogen hat, nie den lauten Trends nacheiferte, sondern im Gegenteil bewusst die Stille suchte, um sich auf die kleinen Dinge und Kostbarkeiten zu konzentrieren, die von einer lauten, schrillen Welt überdeckt werden. Insofern passt dann auch wieder die frische Farbigkeit, die von der dankbaren Freude über die Natur zeugt, die sich jährlich erneuert und im April/Mai die Gemüter erfasst.