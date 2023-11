Werke der Leverkusener Künstlerin aus den vergangenen 15 Jahren Eintauchen in Elobas farbenfrohe Welt

Hautfarbe, Aussehen, Lebensumstände und Chancen – alles hängt im Grunde davon ab, wo und von wem man geboren wird. Ellen Loh-Bachmann hat diesen Gedanken in einem Bild von einer schwangeren Frau sichtbar gemacht. In ihrem durchsichtigen Babybauch in der Form eines Globus sind Köpfe verschiedener Ethnien angedeutet. „Zufall der Geburt“ ist der Titel dieses Bildes, mit dem die Künstlerin zu ihrer Werkschau „Eloba Welt“ in die Friedenskirche einlädt.