Galerie FlowFineArt: Das künstlerische Spiel mit dem Licht

Hitdorf In der Hitdorfer Galerie FlowFineArt sind ab Sonntag Werke von vier Künstlern zu sehen, die alle mit dem Thema Beleuchtung in Verbindung stehen.

Die gezielte Beleuchtung setzt helle Impulse in einer dunklen Landschaft. In den historischen Räumen der Galerie FlowFineArt am Hitdorfer Rheinufer muss Elektrizität den Part der Sonne übernehmen, die über Lanzarote hoch am Himmel steht und die schwarze Erde beleuchtet. Dort sind die quadratischen oder extrem querformatigen Bilder von Ildefonso Aguilar entstanden, die ab Sonntag mit Arbeiten dreier weiterer Künstlern zu sehen sind.