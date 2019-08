Vernissage am 1. September : Neue Schau: „Hall“ im Opladener Künstlerbunker

Opladen Schon seit tausenden von Jahren beschäftigen Menschen sich mit ihrer Vergangenheit. Auf Spurensuche gegangen ist auch Katharina Meierjohann. Die studierte Künstlerin hat sich die Frage gestellt, was oder wer in uns nachhallt.

In ihrer neuen Ausstellung „Hall“ im Künstlerbunker hat sie ihren Großonkel und viele Personen und Gedanken aus ihrer Vergangenheit in Szene gesetzt. Ihre Fotografien, Grafiken und Stoff-Installationen in der Galerie des Künstlerbunkers sind geprägt von Unschärfe. Schließlich sei die Vergangenheit nicht mehr eindeutig greifbar und nur noch aus einer bestimmten subjektiven Wahrnehmung heraus deutbar. Und dennoch könne man sie immer noch pointiert fühlen.

Die nebelhaften, verschwommenen Darstellungen deuten allerdings im vagen Ausdruck die Tiefe der menschlichen Fragen Kants auf: Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Was ist der Mensch?