„Spaghetti-Knoten“ wird neu geknüpft. So läuft der Umbau im Kreuz Leverkusen-West

Nach der Eröffnung der ersten von zwei Brückenbauwerken über den Rhein geht der Ausbau der Autobahn 1 weiter. Das vielverzweigte Autobahnkreuz Leverkusen-West, im Volksmund Spaghetti-Knoten genannt, wird neu gestaltet und wird auch in den kommenden Jahren eine Baustelle bleiben. Im Planungsjargon geht es um den sogenannten Abschnitt 1, der sich rechtsrheinisch unmittelbar an die neue Brücke anschließt, die Zu- und Abfahrten des Autobahnkreuzes umfasst und danach in den Abschnitt 2 („Stelzenabschnitt“) übergeht. Da sich das Areal über einer giftigen Altablagerung (Dhünnaue) befindet, musste für den Umbau ein eigenes Sicherheitskonzept erstellt werden, an das sich Planer und Erbauer strikt halten müssen. Teilweise wurden Aushubarbeiten unter Sicherheitszelten ausgeführt. Der aktuelle Baustand und der Fahrplan gestalten sich nach Angaben der Autobahn GmbH wie folgt. Dabei erhalten die jeweiligen Zufahrten Buchstaben und Ziffern zur Kennzeichnung (siehe Grafik).