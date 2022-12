Selbsttest genügt Neue Corona-Regeln für das Leverkusener Klinikum

Infolge einer angepassten Coronaschutzverordnung ändern sich auch die Bestimmungen im Klinikum. Besucher müssen nun am Tag des Besuchs einen Corona-Selbsttest vornehmen und das gegenüber dem Klinikpersonal auf Verlangen mündlich bestätigen. Das kann bei begründeten Zweifeln oder bei Personen mit Symptomen einen Corona-Selbsttest unter Aufsicht verlangen. Des Weiteren gilt: ein Besucher pro Tag und Patient. Die Besuchszeit ist von 15 bis 19 Uhr. Alle Besucher und Begleitpersonen müssen sich weiterhin vor dem Besuch am Eingang A (Drehtür) registrieren. Innerhalb der Gebäude auf dem gesamten Campus des Gesundheitsparks gilt grundsätzlich für alle Patienten, Begleitpersonen und Besucher weiterhin eine FFP2-Maskenpflicht. Das Klinikum appelliert zudem an Besucher, die Abstands- und Hygieneregeln zu beachten.