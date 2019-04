Geld für den Stadteil : Neue Projekte für Hitdorf bewilligt

Hitdorf (bu) Der Beirat, der im Rahmen des Integrierten Handlungsprogramms Leverkusen-Hitdorf über die Vergabe von Mitteln aus dem Verfügungsfonds entscheidet, hat neue Projekte bewilligt.

So erhält die öffentliche Bücherei der Pfarrgemeinde St. Aldegundis eine speziell für Kinder gestaltete Leseecke. Die evangelischen Kirchengemeinde in Hitdorf bietet, mit Unterstützung des Verfügungsfonds, Handwerkskurse für Kinder und ihre Väter an. Am Hitdorfer Rheinufer wurde ein Besinnungsweg bewilligt. Für die Hitdorfer Senioren wurde die erneute Förderung eines Theaterbusses beschlossen, der sie zu Kulturveranstaltungen bringt. Projektvorschläge an Stadtteilmanager, David R. Froessler. Kontakt: hitdorf@urbano.de