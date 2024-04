„Remigius“ in Leverkusen-Opladen Vermittlerin bei Problemen im Krankenhaus

Ursula Apazidis hat gleich mehrere Leidenschaften: für Menschen, für das Gesundheitswesen und für Opladen. Lange hat sie für eine große Krankenkasse gearbeitet und suchte für die Rente ein Ehrenamt. Für die „Ur-Opladenerin“, als die sie sich selbst bezeichnet, war klar, kam nur das Remigius in Frage: „Die ganze Familie hat enge Beziehungen zum Haus.“ Seit einigen Jahren ist sie in der Krankenhaus-Hilfe aktiv, hilft Patienten als Gesprächspartnerin, als Weggefährtin bei Spaziergängen, als Zeitschenkerin und manchmal auch als Einkäuferin, wenn Wichtiges in der Krankenhaustasche fehlt. Jetzt wechselt sie und übernimmt das Ehrenamt als Patientenfürsprecherin.