St. Josef-Krankenhaus : Helfen, wenn es keine Heilung mehr gibt

Das St. Josef-Krankenhaus hat Palliativbereich für betagte, aber auch jüngere Menschen eingerichtet.

„Zur Altersmedizin gehört aber naturgemäß auch, sich stärker als in anderen medizinischen Fachdisziplinen mit dem nahenden Lebensende auseinanderzusetzen“, sagt Sascha Wihstutz. „Wenn keine Aussicht auf Heilung besteht, ist es nicht unser vorrangiges Ziel, das Leben künstlich zu verlängern. Vielmehr möchten wir eine Lebensqualität ermöglichen, die so hoch ist, wie es geht.“

Wichtig ist dem Geriater die Abgrenzung zum Angebot eines Hospizes: „Wer in unserem Palliativbereich behandelt wird, verstirbt nicht unbedingt dort. Im Vordergrund steht eine symptom-orientierte Therapie, wie zum Beispiel die individuelle Schmerztherapie bei unheilbaren Erkrankungen.“

Der neu geschaffene Bereich nimmt prinzipiell Patienten jeder Altersgruppe mit unheilbaren Erkrankungen für einen palliativen Therapieansatz auf. Geleitet wird er von Alebachew Moges Tarekegne. Es gibt einen Aufenthaltsraum mit Teeküche und Sitzecke sowie ein Rooming-in-Zimmer für Angehörige und Freunde, die in der Nähe ihrer Lieben sein möchten. Der neue Bereich ist in warmen Farben gestaltet, und mit wohnlichen Möbeln und Fußboden in Holzoptik ausgestattet. „Wir möchten Nähe, Hoffnung und Geborgenheit spenden“, betont der Bereichsleiter. „Eine Umgebung zum Wohlfühlen gehört deshalb zum Konzept.“