Vorschlag für Leverkusen : Neue Feuerwache im Landschaftsschutzgebiet?

Leverkusen In die Suche nach einem neuen Platz für die Feuerwache Nord kommt Bewegung. Erstmals nennt die Verwaltung einen konkreten Standort. Die künftige Anlage soll flächenmäßig größer werden als die neue Feuerwache Süd.

Die Leverkusener Verwaltung hat sich entschieden: Von allen bisher geprüften Ersatzstandorten für die marode Opladener Feuerwache kommt nun nur noch einer in Frage: Er befindet sich in Opladen jeseits der A3 an der Straße Auf den Heunen, einer Seitenstraße der Solinger Straße.

Das geht aus einem Verwaltungspapier hervor, das nun dem Bauausschuss des Stadtrats vorliegt. In dem Papier listet die Bauverwaltung nochmals die zahlreichen Mängel auf, die sich am jetzigen Standort der alten Wache an der Kanalstraße ergeben, die sich zudem mitten in einem Wohngebiet befindet. „Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass in der Feuer- und Rettungswache Nord die Anforderungen der DIN 14092 und UVV ... in wesentlichen Teilen nicht eingehalten werden. Als Standort für eine Berufsfeuerwehr mit Rettungsdienst und Freiwilliger Feuerwehr mit der damit verbundenen intensiven Nutzung und dem Flächenbedarf ist das Bestandsgebäude nicht zukunftsfähig.“ Es lägen Mängel vor, die „eine Gefahr für Leben und Gesundheit der Einsatzkräfte darstellen und demnach unverzüglich abgestellt werden müssen.“