Leverkusen: Angebote in Präsenz und Online : Bildungsforum packt den Werkzeugkoffer Ehrenamt

Sabine Höring setzt auf eine Mischung aus Präsenz- und Online-Angeboten für das neue Halbjahr. Foto: Bildungsforum

Leverkusen Für das nächsten Halbjahr sind drei Viertel der vielfältigen Kursangebote in Präsenz und ein Viertel online geplant. Nachhaltigkeit und Klimaschutz sind Schwerpunkt des neuen Halbjahresprogramms.

Von Monika Klein

Viele Veranstaltungen konnten im vergangenen Jahr nur online stattfinden, andere mussten wegen der Pandemie-ganz abgesagt werden. Einige hat das Katholische Bildungsforum in das nächste Halbjahr verschoben, das zu drei Viertel als Präsenzveranstaltung und ein Viertel online geplant ist. „Alles corona-konform, angepasst an die geltenden Regeln, so dass sich alle sicher und wohlfühlen können“, versichert Leiterin Sabine Höring, die weiß, dass sich viele Teilnehmer wieder das analoge Treffen wünschen.

Auf der anderen Seite registrierte man auch verstärkte Nachfrage bei online-Formaten. Beispielsweise bei Abendveranstaltungen für Eltern, die so keinen Babysitter brauchten. Medienthemen soll es weiter online geben, weil das sogar besser funktioniere. Angeboten werden unter anderem Kurse zum Umgang mit dem Smartphone, Online-Shopping, Ticketbuchung, Zoom und Sozialen Netzwerken.

Nachhaltigkeit und Klimaschutz sind Schwerpunkt des neuen Halbjahresprogramms. Als eigener Beitrag wurde die Auflage der gedruckten Hefte, die ab sofort in Kirchen und städtischen Gebäuden ausliegen, reduziert. Immer mehr Menschen nutzen den digitalen Download auf der Homepage www.bildungsforum-leverkusen, über die man sich auch anmelden kann (Infos: 0214 83072).

Der Bereich „Glaube – Sinn – Werte“ ist Kernanliegen des katholischen Bildungsanbieters. Weil Glaubensvermittlung in der Familie beginnt, wurden diverse Kurse von „Engel basteln“ bis Taschenlampenführungen durch Kirchen für Eltern und Kinder eingerichtet. Für die Erwachsenen gibt es Glaubenskurse und mehrere Vorträge sowie die neue Reihe „Im Gespräch mit“, die schon am 27. Juli mit dem Kölner Pfarrer Franz Meurer startet. Weil viele Paare ihre geplanten Hochzeiten verschieben mussten, wurden im zweiten Halbjahr neue Ehevorbereitungskurse aufgelegt und weitere Veranstaltungen für Paare in Präsenz und Online, unter anderem ein Candlelight-Dinner für Paare, die in Fernbeziehung leben und sich nun per Zoom zum Essen treffen sollen.

Erziehen mit Spaß und Regeln soll Eltern helfen, bleibende Schäden durch Corona zu vermeiden. Zu echten Begegnungen und Austausch kommt es im neuen Eltern-Café Mamamia mit Spielecke für die Kleinen. Die ausgefallene „Woche für das Leben“ zum Thema „Leben im Sterben“ wird nach den Sommerferien mit einer vierteiligen Veranstaltungsreihe nachgeholt.

Es gibt wieder die bekannten Qualifizierungskurse, etwa für Mitarbeitende im Offenen Ganztag oder in der Kindertagespflege und ganz neu: den Werkzeugkoffer Ehrenamt zu verschiedenen Themen, der sich sowohl an erfahrene als auch an neue Freiwillige richtet. Außerdem im Programm: Filmcafé, Museumsführungen, Ausstellung und Kunstseminare zu Beuys und 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland, Hilfen zur persönlichen Entwicklung, Koch- und Nähkurse.