Jugendkunstgruppen Leverkusen : Tanz, Töpfern, Trickfilm – die neuen Kurse

Info

Historie Vor 42 Jahren initiierte die Stadt die Jugendkunstgruppen. Ziel: Kinder mit Interesse am bildnerischen oder darstellenden Gestalten zu fördern. Motto: „Male dein Bild, stelle dich auf die Bühne, forme deine Ideen aus Ton oder baue sie aus Holz, sei digital kreativ, tanze, spiele, gestalte und zeige der Welt, was du kannst.”

Kursleiter An bis zu 20 Veranstaltungsorten in Leverkusen werden Kurse angeboten. „Die Kursleiter sind professionell ausgebildete Dozenten mit Studienabschlüssen in den Fächern Kunst, Kunstpädagogik, Grafik-Design, Architektur“, betont die Stadt. Dazu kommen Kunsthandwerker und Künstler mit pädagogischer Erfahrung.