Neue Schau „Einfach tierisch...“ in Leverkusen Expedition ins Tierreich – ganz einfach in der Stadtbibliothek

Es ist eine Expedition, die im echten Leben so nie stattfinden können, denn wo Schneeleoparden Witterung aufnehmen, stellen sich keine Erdmännchen in Gruppen auf. Die Tierarten leben an ganz unterschiedlichen Orten auf der Welt. In der Stadtbibliothek kommen sie ab 3. Juli aber doch zusammen. Dort zeigt die Leverkusenerin Birgit Bührlé unter dem Ausstellungstitel „Einfach tierisch…!“ ihre Werke.