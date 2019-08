Opladener Kita : Neue Küche garantiert Frische in der „Buddelkiste“

Leverkusen Frisch zubereitete Bandnudeln mit Lachs aus der eigenen Küche, nachmittags eine Gemüseplatte mit Produkten von dem Bauernhof um die Ecke – ein Einblick in die Speisekarte der Opladener Kita „Buddelkiste“.

„Wir waren von dem positiven Rücklauf der Spendenaktion selbst sehr überrascht“, berichtet Vorstandsvorsitzender Christoph Meszelinski. Er und seine Kollegen freuen sich sehr über den unerwarteten Erfolg der Aktion. „Dass wir neben Privatpersonen auch so viel Unterstützung von Großspendern erhalten haben zeigt, dass sich auch größere Leverkusener Firmen mit ihrer Stadt identifizieren“, sagt Meszelinski und lächelt. Ein großes Danke­schön spricht er Oberbürgermeister Uwe Richrath aus, der die Werbetrommel nochmal ordentlich gerührt habe. „Für die aktuelle und zukünftige Stadtgesellschaft ist es wichtig, in gemeinnützige, nachhaltige Projekte wie die ,Buki’ zu investieren“, betont Richrath.

Die Mitarbeiter der Kindertagesstätte an der Rennbaumstraße haben sich überlegt, wie sie ihren Schützlingen die Wichtigkeit der hauseigenen Küche näher bringen können. Mit Hilfe des Sommerprojektes „NRW-Heimatcheck“ hat die Kita die 50 Kinder an Werte wie Nachhaltigkeit und Regionalität herangeführt. „Wir wollten unseren Kindern die neue Küche bewusst machen und zeigen, was eigentlich hinter unseren Mahlzeiten steckt“, erläutert die zweite Vorstandsvorsitzende Britta Treuheuser. Drei Wochen lang begaben sich die Kleinen auf Erkundungstour. Sie besuchten nicht nur die umliegenden Bauernhöfe, deren Produkte in der Kita-Küche verarbeitet werden, sondern durften auch selbst den Kochlöffel in die Hand nehmen und den Koch der „Buki“ bei seiner Arbeit unterstützen. Nach dem Motto „Egal ob Suppe, Gemüse oder Brei, wichtig ist du bist dabei!“ wurde unter Aufsicht geschnippelt, gerührt und natürlich auch probiert. „Das Projekt ,Heimatcheck’ war wirklich eine Bereicherung für uns alle. Egal ob Mitarbeiter, Elternteil oder Kind. Man merkt, dass die Kinder die neue Küche und das frisch gekochte Essen nun mehr zu schätzen wissen“, sagt Treuheuser.