Volksbühne Bergisch Neukirchen : Ein Mann, zwei Ehefrauen, viel Flunkerei

Die Volksbühne Bergisch Neukirchen feiert am Samstagabend mit „Lügen haben junge Beine“ Premiere in der Festhalle.

Laiendarsteller Ramon Berges spielt überzeugend den überforderten bigamistischen Ehemann John und reitet sich von Szene zu Szene, zwischen Wimbledon und Streatham hin und her eilend, immer tiefer in den Schlamassel, während sein Kumpan Stanley – hervorragend verkörpert durch Markus Zaremba – versucht, die Farce seines Freundes durch unglaubliche Ausreden aufrechtzuerhalten. Dabei gerät er nicht nur sprichwörtlich ins Schwitzen: Als Gavin (Alexander Mager) plötzlich in Wimbledon auftaucht, um Vicky (Lisa Jagieniak) zu besuchen, steht Johns Frau, also Vickys Mutter Mary (Birgit Celik), im Wohnzimmer.

Wer wissen will, wie das Stück endet und einen unterhaltsamen Abend mit hervorragendem Laientheater genießen möchte, sollte die Premiere am Samstag, 11. Mai, um 17 Uhr oder eine der weiteren drei Aufführungen in der Festhalle Opladen nicht verpassen. Karten gibt es für zwölf Euro, über koelnticket.de oder an der Theaterkasse des Forums, im Lotto am Markt in Opladen oder im Ticketshop in den Luminaden.