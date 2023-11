Bau im Innovationspark Leverkusen schon weit fortgeschritten Neue Kita in Manfort: Politik kritisiert Parkplatzplanung

Leverkusen-Manfort · Die Stadt hätte mehr Parkplätze fürs künftige Kita-Personal einplanen müssen, monierte die SPD in der Sitzung der Bezirksvertretung I. Der Parkdruck in dem Bereich sei ohnehin hoch. Rückendeckung gab es für die Sozialdemokraten auch von der Union, speziell in Sachen Hol- und Bringverkehre.

21.11.2023 , 16:13 Uhr

So könnte es an der Garderobe der neuen Kita im Innovationspark auch aussehen. Draußen könnte es zu wenige Parkülätze geben, befüchtet die Politk. Foto: dpa/Armin Weigel

Von Tobias Brücker