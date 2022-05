Neue Standort-Kampagne : Wirtschaftsförderung setzt auf Leverkusens „Mehrwert“

Leverkusen Die WFL zeigt den Wirtschaftsstandort in einer neuen Internetpräsentation. Ziel: Firmen gerade aus dem Dienstleistungsbereich nach Leverkusen locken.

Im Zentrum steht ein kurzer Vignettenfilm unter der Überschrift „Das erwartet Sie in Leverkusen“. Er soll unmittelbar nach Klick auf einen Eintrag in der Suchmaschine erscheinen. Die Werbung richte sich speziell im Zusammenhang mit der attraktiven Gewerbesteuer auf die Weiterentwicklung, betonte WFL-Geschäftsführer Markus Märtens im Opladener „Probierwerk“, dem neuen WFL-Standort ab 1. September. „Wir wollen aufzeigen, welche Vorteile Leverkusen hat und was Leverkusen besonders gut kann“, unterstrich Märtens die Bedeutung der multimedialen Kampagne.