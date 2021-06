Macht Jazzkeller doch weiter? : Neue Hoffnung für Leverkusener Kultlokal „Topos“

Wirtin Ingrid Orth 2019 mit Thomas Schorn im „Topos“. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Wiesdorf Nach einem Eigentümerwechsel hatte es lange so ausgesehen, dass sich das Jazzlokal „Topos“ eine neue Bleibe suchen oder ganz schließen muss. Jetzt gibt es neue Hoffnung für einen Fortbestand in dem historischen Haus an der unteren Hauptstraße.

Wie die Verwaltung dem Stadtrat jetzt mitteilt, „gab es seitens des Eigentümers des Topos eine Kontaktaufnahme zur Betreiberin hinsichtlich des weiteren Bestands und Betriebs der Lokalität“. Die Initiative des Eigentümers habe Oberbürgermeister Uwe Richrath zum Anlass genommen, die Beteiligten zu einem nochmaligen Gespräch einzuladen. „Im Nachgang dieses Gesprächstermins wurde seitens der Betreiberin mitgeteilt, dass sie sich mit dem Eigentümer zunächst grundsätzlich auf eine Fortführung des Betriebs des Topos verständigt habe“, schreibt die Verwaltung. Eine konkrete schriftliche Ausgestaltung des Weiterbetriebs soll in Vertragsverhandlungen zwischen dem Eigentümer und der Betreiberin erfolgen. Vertragsverhandlungen fanden laut Verwaltung bislang aber noch nicht statt. Die genauen Vertragsinhalte seien Angelegenheit der Vertragsparteien, also Vermieter und Mieter.