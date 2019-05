„Höhner Rockin’ Roncalli Show“ : Instrumentenflüsterer treffen Akrobaten

Sind nicht die Zirkus-Tuschkapelle aus dem Hintergrund: Die Höhner rocken bei der „Höhner Rockin’ Roncalli Show“ auch in der Manege bei kleinen Showeinlagen. Henning Krautmacher (3.v.r.) zieht’s sogar auch mal in luftige Höhen. Mehr wird noch nicht verraten. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Die Proben für die neue „Höhner Rockin’ Roncalli Show“ laufen auf Hochtouren. Premiere für „Funambola“ in Leverkusen ist am Mittwoch.

Lieto schaut sich auf Henning Krautmachers Arm alles vom Manegenrand an, wo die Höhner ihre Instrumente aufgebaut haben. Die meisten vereint Jens Streifling auf sich, der von Hannes Schöner „unser Instrumentenflüsterer“ genannt wird. Streifling spielt Sopran- und Tenorsaxofon, Mundharmonika, Querflöte, E-Gitarre, Akkordeon und nun auch Uillean Pipes, den irischen Dudelsack. „Die Kollegen haben drauf bestanden, dass ich das lerne“, erzählt Streifling. Schöner sagt anerkennend: „Dem kann man ein Instrument in die Hand drücken und er spielt’s.“

Show „Funambola – Capriolen des Lebens“ ist vom 22. Mai bis 2. Juni an der Schusterinsel zu sehen: Mi-Sa 19.30, So 12 und 17 Uhr.

Apropos Zeit: Auf die achtet Regisseur Thomas Bruchhäuser besonders zwischen den Nummern. Auf- und Abbau sollen zügiger werden. Er gibt Anweisungen an Technik, Akrobaten, Musiker in und an der Manege. Dahinter ist unter anderem in einem 100 Jahre alten Zirkuswagen die Schneiderei untergebracht, falls vor oder während der Show mal eine Naht reißt.