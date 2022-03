Millionen-Pläne in Leverkusen : Neue Gebäude für Jobservice und Partner

Die Neubauten für Jobservice und Jugendwerkstatt sollen zwischen Doktorsburg und der Realschule Am Stadtpark entstehen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Am Stadtpark will die Stadt 1,9 Millionen Euro investieren in Neubauten für Einrichtungen, die Leverkusenern mehr Chancen auf dem Arbeitsmarkt verschaffen. Fertig sein soll das Ganze 2025 – vorausgesetzt, das Land schießt 6,3 Millionen Euro zu.