Leverkusen: Hauptarbeiten für Pipeline-Bau beginnen im März : Gasleitung wird rund um die Uhr überwacht

Arbeiten für die H-Gasleitung sind unter anderem nahe dem Umspannwerk Opladen zu sehen. Teils wird sie in geschlossener Bauweise verlegt. Foto: Ludmilla Hauser

Leverkusen Zwischen Hitdorf und Opladen sind sie schon zu sehen: Gräben mit dicken Rohren. Im Frühjahr wird unter anderem die A 3 untertunnelt.

Die Parabraunerde, die Gegner gegen Ausführungsänderungen beim Bau der neuen Gasleitung ins Feld führen, wird als Argument kaum nützen. „Diesen Bodentyp gibt es in Leverkusen fast überall. Und bei unserem Projekt wird außer bei der Gasdruckregel- und Messanlage Pattscheid der ausgehobene Boden später genau wieder verfüllt, wo er entnommen wurde, die biologische Funktion wird wieder hergestellt“, sagt John-Volkmar Abert, Technischer Projektleiter bei Open Grid Europe (OGE). Das Unternehmen baut für NEGT die Leitung zwischen Leverkusen-Voigtslach und Bergisch Gladbach-Paffrath. OGE hatte zum Planfeststellungsbeschluss jüngst zwei Ergänzungen: eine etwas andere Trassierung in Voigtslach und die Verlagerung der Leitungssperranlage, um besagte Messanlage aufstellen zu können. Die Stadt hatte eine Stellungnahme abgegeben, die CDU kritisierte, die Verwaltung habe sich nicht zur Parabraunerde geäußert. Es ist vielleicht der letzte Versuch, Einfluss auf die Leitung zu nehmen, denn im März starten die Hauptbaumaßnahmen.

Tunnel An mehreren Stellen in der Stadt werden die Rohre (90 Zentimeter Durchmesser, 12,9 Millimeter Wandstärke) in geschlossener Bauweise verlegt, das so genannte Microtunneling. Wenn die Kampfmittelsondierung abgeschlossen ist, wird ab April der Tunnel unter der A 3 entstehen und auch der Tunnel unter den Gleisen nahe Bahnübergang Sandstraße/Rothenberg. „Die Kampfmittelsondierung ist dort durch. Es gibt ein Spezialbohrverfahren, weil der Boden dort teils absackt.“ Zudem fordere die Bahn zusätzlich verstärkte Rohre. OGE habe die Rohrwände ohnehin insgesamt um zwei Millimeter dicker als üblich gemacht. Zwischen der Waldsiedlung und Paffrath wird es eine Kombination aus Tunnel- und halboffenem Verfahren geben. In Meckhofen ist das Microtunneling abgeschlossen.

Info 2024 soll in Leverkusen umgestellt werden Umstellung Bis 2030 müssen fünf Mio. Firmen und Haushalte auf H-Gas umgestellt werden. In Leverkusen geschieht das 2024. Eventuell müssen am Brenner Düsen getauscht werden, vereinzelt der komplette Brenner, sagt OGE. Arbeiten im Einschichtbetrieb, bei größeren Bauwerken im Zweischichtbetrieb. Post OGE verschickt Infobriefe für Anwohner.

Rohrlagerplätze Parallel soll von Hummelsheim in Richtung Wupper gearbeitet werden. „Deswegen haben wir in Hummelsheim einen von drei Rohrlagerplätzen. Weitere gibt es an der Rheinstraße und in Meckhofen.“ Je 400 Rohre werden gelagert, die Plätze nach der Nutzung rekultiviert.

Rekultivierung//Kompensation 6,5 Hektar Fläche sind als Kompensation vorgesehen, ein großer Teil liegt in Köln. Dort soll in Absprache mit dem Grundstücksbesitzer Wald entstehen. Auf allen öffentlichen Flächen, die für die Leitungsverlegung genutzt werden, gebe es Renaturierung/Rekultivierung. Ein Fachbüro begleite dies und habe Berichtspflicht an die Behörden. Für die Rohrverlegung werde Boden ausgehoben, nach Typ getrennt abgelegt und der Oberborden eingesät. Das Grün soll Wind- und Wassererosion verhindern. Später werden Ober- und Unterboden „schichtengerecht und lagegetreu“ wieder eingebaut. Die Baustraßen würden so angelegt, dass Bodenverdichtung vermieden wird, betont OGE-Sprecher Andreas Lehmann. Fahrzeuge mit Ketten statt mit Reifen sollen den Boden schonen. Später „sieht man von der Leitung nur noch die gelben Pfähle, da ist wieder Landwirtschaft möglich“. Nur tiefwurzelnde Bäume seien in dem Bereich tabu. „Wir wollen so minimal wie möglich eingreifen.“, betont Abert. „So bleibt auch ein Kirschbaum in Pattscheid, über dessen Fällung spekuliert worden war, stehen.“ Eine ökologische Baubegleitung zum Umgang mit Tieren sei eingerichtet. In Leichlingen-Balken etwa sammelten Helfer der Offenland-Stiftung, mit der OGE zusammenarbeitet, Feuersalamander ein und brachten sie in Sicherheit. Für Landwirte gebe es Entschädigung für die Bauzeit und für die Gasleitung als Fremdkörper.