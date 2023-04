Frederique van Baarle Neue Frau im Vorstand des Lanxess-Konzerns

Der Köln-Leverkusener Spezialchemie-Konzern Lanxess und der Private-Equity-Investor Advent International haben die Gründung ihres Gemeinschaftsunternehmens für technische Hochleistungs-Werkstoffe zum 1. April vollzogen. „Das neue Gemeinschaftsunternehmen ist aus der Zusammenführung des DSM Engineering-Materials-Geschäfts und des bisherigen Lanxess-Geschäftsbereichs High Performance Materials entstanden“, heißt es aus der Konzernzentrale. Lanxess hält rund 40 Prozent am Joint Venture und hat in dem Zusammenhang eine Zahlung von rund 1,3 Mrd. Euro erhalten. Die soll in die Entschuldung gesteckt werden. Als Unterstützung des neuen Joint Ventures will der Konzern ein Darlehen von 200 Mio. Euro zur Verfügung stellen.