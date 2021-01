Personalie : Neue Frau im Bayer-Vorstand

Eine neue Frau im Bayer-Vorstand. Sarena Lin soll Arbeitsdirektorin werden und die Transformation des Konzerns schultern.

Die 50-Jährige mit US- und taiwanischer Staatsbürgerschaft – wurde in Taipeh geboren, studierte an den renommierten US-Universitäten Harvard und Yale. Sie spricht Englisch, Chinesisch und in Grundzügen Deutsch, ist verheiratet und hat eine Tochter Lin wechselt von Elanco Animal Health Incorporated zu Bayer, war davor in leitenden Positionen etwa im US-Unternehmen McKinsey und Cargill.