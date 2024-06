Leverkusener Stadtrat tagt Neue Feuerwache Opladen bleibt umstritten

Der nächste Akt steht an. Montagnachmittag diskutiert der Stadtrat erneut über die Feuerwache Nord. Grund dafür: ein Antrag von Opladen Plus: „Die Standortüberlegungen für eine neue Feuerwache ,Auf den Heunen‘ werden aufgegeben, die Machbarkeitsstudie wird eingestellt. Die Verwaltung startet die Standortsuche erneut und prüft dabei auch, ob die geplante Interimslösung in eine Dauerlösung überführt werden kann“, formuliert die Wählergruppierung. Und schiebt hinterher: „Ein Großprojekt, für das über viele Jahre immer wieder Entscheidungen getroffen werden müssen, braucht eine breite Mehrheit. So wurde und wird das große Stadtumbauprojekt Neue Bahnstadt von einer sehr breiten Mehrheit im Stadtrat getragen. Ähnliches gilt für die Revitalisierung der City C.“ Nur: Fürs das Großprojekt neue Feuerwache Opladen, „dessen voraussichtlicher Kostenrahmen – Stand heute ca. 120.000.000 Euro – ziemlich genau dem Volumen des Stadtumbauprojektes ,Neue Bahnstadt‘ entspricht, werden über viele Jahre und mindestens über eine Legislaturperiode hinaus immer wieder Mehrheiten notwendig sein.“ Diese seien nach der Ratssitzung Anfang Mai aber nicht mehr so sicher. Damals stand es beim Thema Feuerwache in der Abstimmung bei 25 Ja-Stimmen zu 22 Nein-Stimmen. „Darauf lässt sich kein Großprojekt aufbauen. Die Stadt läuft Gefahr, Planungskapazitäten und Finanzmittel in erheblichem Umfang vergeblich einzusetzen, ohne in der Sache wirklich voranzukommen“, mahnt Fraktionschef Markus Pott.